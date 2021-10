Petizione online per obbligo vaccinale: esposto in Procura per attacco hacker

Nel mirino il sito promotore Assoutenti. In 24 ore 162 attacchi per oscurare la pagina con la raccolta firme

Sarebbero 162 gli attacchi hacker subiti dal sito di Assoutenti in un giorno.

L'obiettivo, secondo quanto dichiarato dalla stessa associazione dei consumatori, sarebbe oscurare la pagina con la raccolta firme.

Il sito, infatti, ha pubblicato la petizione per rendere obbligatoria la vaccinazione anti-covid. L'associazione ha consegnato un esposto contro ignoti alla Procura di Genova.

Finisce dunque al vaglio della Procura della Repubblica di Genova l’attacco hacker registrato oggi contro il sito internet di Assoutenti, l’associazione dei consumatori che ha lanciato una petizione online per chiedere a Governo e Parlamento una legge che renda obbligatoria in Italia la vaccinazione anti-Covid.

In poche ore si sono contati 162 tentativi di oscurare il sito www.assoutenti.it , dove è stata pubblicata la pagina che rimanda alla raccolta di firme ai cittadini. Attacchi che hanno reso inaccessibile per diversi minuti il sito dell’associazione, ripristinato a seguito degli interventi dei tecnici, ma ancora oggetto di assalto informatico.

“Siamo in presenza di un violento attacco alla democrazia da parte degli estremisti No-vax che, dopo le devastazioni di sabato scorso, tentano di danneggiare anche i siti internet che diffondono iniziative a favore del Green pass e della vaccinazione – commenta il presidente Furio Truzzi – Non ci faremo intimidire e non spegneremo la nostra voce, grazie anche alle 1.500 adesioni dei cittadini giunte in poche ore alla petizione. Presenteremo inoltre oggi stesso un esposto alla Procura della Repubblica di Genova (oltre a quella di Roma), alla Polizia Postale e all’Agcom chiedendo di identificare gli autori dell’attacco hacker al sito di Assoutenti e perseguire i responsabili come prevede la legge” – conclude Truzzi.

Il primo firmatario della petizione è stato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ha promosso l'iniziativa dai suoi social. Finora, con oltre 1300 adesioni su 1500, Assoutenti ha quasi raggiunto il primo step fissato sulla piattaforma Change.org.