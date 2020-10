Covid, a Chiavari mezzi pubblici “su misura” per gli studenti: accordo Atp-dirigenti scolastici

Una cabina di regia cui partecipano sindaci, aziende di trasporto pubblico e istituti scolastici per calibrare i trasporti sulla base delle esigenze degli studenti ed evitare il più possibile assembramenti.

Il modello è già stato testato a Chiavari, dove il sindaco Marco Di Capua, in accordo con Atp e dirigenti, ha incentivato il confronto per far sì che i mezzi pubblici potessero rispondere a un piano che tiene conto degli orari di ingresso e di uscita degli studenti. Una sperimentazione che ha avuto successo, e che la Città Metropolitana sta pensando di allargare a tutto il suo territorio.

«È una modalità che permette di confrontare le diverse esigenze, per questo quando Atp mi ha sottoposto la questione ho immediatamente aderito all'iniziativa, rilanciandola a livello di tutto il territorio di Città Metropolitana - ha detto Claudio Garbarino, consigliere delegato alla Città Metropolitana di Genova - una delle problematiche che sono emerse in questa prima fase di ritorno del trasporto scolastico è la mancanza di collegamenti tra i diversi attori interessati. Con la cabina di regia si mettono attorno allo stesso tavolo chi fa trasporto pubblico, in questo caso Atp, i dirigenti dei diversi plessi scolastici e rappresentanti delle amministrazioni locali».

«Ci confrontiamo con le scuole che ci avvertono di eventuali modifiche degli orari - ha aggiunto Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp, riferendosi a quanto accaduto a Chiavari - Ovviamente è fondamentale avere una programmazione settimanale o ancor meglio mensile degli orari scolastici».

Atp è intanto già intervenuta una quarantina di volte con corse doppie per gestire mezzi che avevano raggiunto ormai l’80% della capienza prevista per legge:«Nessuno resta a terra - ha confermato Roberto Rolandelli,

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

direttore d'esercizio - Fondamentale in quest'ottica è centrale operativa, inaugurata a Chiavari lo scorso 20 luglio in corso Assarotti 1R nel centro di Chiavari. Qui il personale riceve costantemente le comunicazioni degli autisti e in caso di bus troppo pieni fanno partire il secondo mezzo sostitutivo».