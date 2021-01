Aifa autorizza il vaccino di Astrazeneca. Toti: «Mettere al sicuro subito gli over 80»

«È fondamentale proteggere al più presto con il vaccino i cittadini più vulnerabili al Covid». È il commento del presidente della Regione dopo l'ok dell'Aifa sul vaccino Astrazeneca approvato, però, con l’indicazione per l’utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni.

«Il 60% delle persone decedute per la pandemia ha più di 80 anni. Questa mattina ci siamo riuniti in videoconferenza con il Governo e il Commissario Arcuri per chiedere che le Regioni siano messe nella condizione di vaccinare subito tutti i cittadini con età superiore agli 80», scrive Toti sulla sua pagina Facebook tornando a chiedere che ci sia una revisione dei criteri di assegnazione delle dosi con l’obbiettivo di mettere in sicurezza, al più presto, la popolazione più anziana.

«Le dosi devono essere distribuite sulla base di questo criterio, approvato anche dal Parlamento. Dove vivono più anziani devono arrivare più vaccini. Questo consentirà presto di ridurre di moltissimo i ricoveri e soprattutto il numero più doloroso, quello dei morti. Solo così, dopo tanti sacrifici, possiamo sperare di riaprire il Paese, far ripartire le nostre attività e tornare gradualmente alla normalità».

«Domani a mezzanotte la Liguria tornerà finalmente in zona gialla, si tratta di un bel risultato frutto dell’impegno della nostra sanità e di tutti voi nel controllare i vostri comportamenti e nel rispettare la profilassi. E questo darà un pò di fiato a tutti coloro che, fino ad oggi, non potevano lavorare. Cerchiamo di continuare a comportarci bene». Lo ha detto questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nel consueto punto sul Covid.

«Colgo l’occasione – ha continuato il presidente – per rivolgere un in bocca al lupo a tutti i direttori delle direzione strategiche delle ASL che abbiamo completato. Auguro a tutti loro un buon lavoro e chiedo loro anche un gigantesco impegno per uscire da questa situazione, da cui si inizia a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel”. “Purtroppo però – ha aggiunto il governatore ligure – ogni giorno ci sono degli inciampi, a cominciare dalle notizie diffuse in merito al vaccino di AstraZeneca, autorizzato dall’Agenzia per il Farmaco, la cui omologazione riguarda solo le persone tra i 18 e i 55 anni, quindi non è adatto alle persone più anziane, quelle più colpite dalla pandemia. Mentre sotto i 50 anni il numero dei morti è modesto, così come quello degli ospedalizzati. Certamente questo vaccino potrà servire a interrompere la catena del contagio, ma si sperava di poterlo utilizzare più ampiamente, ma così non è».

Covid, Toti: «In Europa infuria la bufera: prudenza»

Per quanto riguarda i numeri del Covid oggi in Liguria il presidente ha sottolineato l’alto numero di tamponi molecolari e antigenici effettuati, e il numero dei nuovi positivi che appare abbastanza contenuto: 255. Sul fronte dei cluster ne sono stati rilevati alcuni nel ponente ligure, in alcuni conventi, senza però aver prodotto particolari pressioni sugli ospedali. Toti comunque ha voluto ricordare a tutti la massima prudenza da prestare, proprio per l’entrata di zona gialla, «tenendo conto della bufera che sta infuriando in Europa e delle nuove regole introdotte dal governo sul blocco dei viaggi col Brasile a causa delle varianti del Covid».



Proprio in mattinata il governatore ligure si era collegato per partecipare alla riunione delle regioni con i ministri Boccia, Speranza e il commissario Arcuri sulla campagna vaccinale. «La maggior parte delle regioni – ha detto Toti – era d’accordo a vaccinare per primi gli ultra 80enni. Così faremo in Liguria a partire dal 12 o 15 febbraio quando inizierà la fase due della campagna vaccinale e potremmo raggiungere gli anziani che vivono nelle loro case. A questo proposito mi auguro che ci sia al più presto un governo con cui parlare e poter cominicare a lavorare rapidamente».