Donna di 34 anni ricoverata dopo vaccino per piastrine basse, riscontrati trombi

La donna è arrivata al pronto soccorso del San Martino martedì per un forte mal di testa. Era stata vaccinata con Astrazeneca lo scorso 27 maggio. L'ospedale rende noto che è in Terapia intensiva, monitorata e cosciente

È ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata sottoposta a fibrinolisi per alcuni trombi effettivamente riscontrati, la donna di 34 anni arrivata all’ospedale San Martino martedì sera dopo essersi sentita male sul lavoro nel Tigullio.

La donna erta stata vaccinata con Astrazeneca il 27 maggio ad Alassio, e il mal di testa lamentato, insieme a un valore molto basso delle piastrine, ha spinto i medici al ricovero e ad accertamenti. Nella notte è stata riscontrata la presenza di trombi nella parte venosa del circolo epatico, e la donna è stata sottoposta a trattamento di fibrinolisi “con buoni risultati”, come fa sapere il San Martino.

La 34enne non è intubata ed è sotto terapia anticoagulante: nelle prossime ore verrà sottoposta a test angiografici in particolare del circolo cerebrale. I valori delle piastrine, riporta ancora la direzione ospedaliera, sono ancora bassi, ed è anche per questo che la donna è stata ricoverata in monitoraggio costante in terapia intensiva.

Resta invece ancora molto grave la 18enne che è stata ricoverata d’urgenza sempre al San Martino per una trombosi dopo avere ricevuto Astrazeneca. Sottoposta a doppio intervento chirurgico, è in Rianimazione. Sul suo caso è stata aperta un’inchiesta, e la Procura di Genova sta portando avanti una serie di accertamenti per capire se l'operazione al cervello cui è stata sottoposta domenica potesse essere anticipata al 3 giugno, quando la giovane ha effettuato il primo accesso al pronto soccorso lamentando cefalea e disturbi visivi.