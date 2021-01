Assembramenti per l'arrivo della Juve, tifosi da "cartellino rosso"

I fan della squadra non hanno mantenuto la distanza di sicurezza pur di vedere o scattare una foto ai bianconeri

Due giorni prima del passaggio della Liguria in zona gialla e nonostante le raccomandazioni della task force sanitaria sull'importanza di mantenere le disposizioni anti contagio, ecco già i primi trasgressori.

I tifosi della Juventus non hanno resistito al richiamo della maglia e si sono assembrati davanti all'hotel di via Corsica per attendere l'arrivo della squadra.

I bianconeri sono a Genova per affrontare questa sera alle 18 la Sampdoria al Ferraris. L'indignazione corre sui social: "Questi assembramenti a caccia di una foto o di un autografo sono inaccettabili", è uno dei commenti.