In giro di notte senza motivo con sei smartphone, denunciati e multati

Due uomini di origine senegalese di 23 e 38 anni sono stati denunciati dalla Polizia per ricettazione in concorso.

I due, transitando in auto a velocità sostenuta in Via Assarotti poco prima delle due di notte hanno attirato l'attenzione degli agenti del Commissariato Centro che li hanno raggiunti e fermati.

Il loro nervosismo, i precedenti per spaccio e le risposte vaghe riguardo alla loro presenza in centro in orario non consentito, hanno insospettito gli agenti che hanno proceduto, insieme ad un'altra pattuglia a una perquisizione dell'auto.

All'interno del vano portaoggetti sono stati trovati 6 smartphone di cui i due non hanno saputo giustificare il possesso né la provenienza. Un telefono, tra l'altro, conteneva una sim di proprietà di un genovese.

Tutti i telefoni sono stati sequestrati e i due sono stati sanzionati anche per violazione delle norme anti-covid.