Asl4, per accelerare campagna vaccinale scendono in campo anche i medici di famiglia

La Asl4 rafforza la campagna vaccinale in prossimità del picco pandemico.

Per incrementare il numero di vaccini somministrati di ulteriori tremila dosi a settimana, raggiungendo il tetto di 11 mila vaccini in sette giorni, la Asl 4 si avvarrà della collaborazione dei medici di medicina generale, che da lunedì opereranno negli Hub di Chiavari e Rapallo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, sempre su prenotazione secondo i consueti canali.

Tali aperture pomeridiane si aggiungono a quelle già in vigore agli Hub di Chiavari, Rapallo e Sestri Levante dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 e sabato dalle ore 8 alle ore 18.

Contestualmente, dopo le prime tre settimane di vaccinazione dei minori dai 5 agli 11 anni, da lunedì 10 gennaio le prime dosi saranno loro somministrate solo all’Hub di Chiavari, in un locale dedicato attivo dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20, sempre su prenotazione.

Le altre sedi di Sestri Levante (ambulatorio vaccinale, primo piano), Rapallo (ospedale, piano terra) e Lavagna (ospedale, reparto di Pediatria, secondo piano) resteranno in funzione per somministrare le seconde dosi e, nel caso di Lavagna, i vaccini ai minori allergici e vulnerabili.

In questa fase, l’ambulatorio mobile de “I viaggi di Gulliver” rimarrà momentaneamente “parcheggiato”. La vaccinazione di prossimità però non si fermerà. Gli operatori sanitari, infatti, si dedicheranno alla vaccinazione a domicilio, con l’obiettivo di concludere la somministrazione delle terze dosi entro la fine di febbraio.

Sul territorio saranno impegnate più squadre: tre nei Comuni più popolosi, tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì); due nei piccoli Comuni, due giorni alla settimana

(martedì e giovedì). Per affrontare l’emergenza che si è creata a causa del numero elevatissimo di contagi, in tutta la Liguria e non solo, Asl 4 nelle prossime ore potenzierà anche i centri tamponi “Drive” del territorio.

Nuove aperture centri 'drive' per tamponi

Per aumentare l’esecuzione dei tamponi e alleviare il disagio di chi è a casa in attesa del tampone per certificare la positività al covid-19 o l’avvenuta guarigione, sono previste ulteriori aperture dei 'drive' come segue:

• giovedì 6 gennaio, sia presso ospedale di Rapallo che Hub di Sestri Levante dalla ore 8 alle ore 20;

• sabato 8 gennaio, presso Ospedale di Rapallo dalle ore 8 alle ore 20;

• domenica 9 gennaio, presso Ospedale di Rapallo dalle ore 8 alle ore 20

• domenica 9 gennaio presso Hub di Sestri Levante dalle ore 8 alle ore 14

I tamponi verranno eseguiti solo su prenotazione dell’Ufficio di Igiene di Asl 4.