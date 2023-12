Vaccini covid: nuovi open day e incremento dell'offerta

Le Asl della Liguria hanno programmato per questo periodo di festività natalizie giornate dedicate alla vaccinazione anti covid senza prenotazione e il potenziamento delle agende: l’invito di Regione Liguria e Alisa è quello di vaccinarsi per mettersi in sicurezza dalle forme più gravi del virus ed è rivolto in particolare ad anziani e fragili.

“In questo momento in Liguria - dichiara l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - stiamo osservando soprattutto la diffusione di sindromi simil influenzali. Accanto ad una certa stabilità per il Sars-Cov-2 questi virus nelle ultime settimane hanno subito un deciso incremento: per questo è importante e utile vaccinarsi sia mettendosi in sicurezza dal Covid sia con l'antinfluenzale. Iniziative come gli open-day e gli accessi senza prenotazione sono ulteriori occasioni per proteggersi".

In particolare, queste sono le giornate che le singole Asl hanno dedicato alle vaccinazioni con il potenziamento dell’offerta:

ASL 1

Vaccinazioni anti Covid:

30/12, 4/1 Palasalute Imperia

17/1 Sanremo via Fiume

2/1, Ventimiglia Villa Olga.

Tutto su prenotazione, posti in esaurimento.

ASL 2

Proseguono gli open day dedicati alle vaccinazioni in Asl2. Il prossimo appuntamento al Palacrociere è per domani giovedì 28 dicembre dalle 9 alle 14.30; si potrà accedere sia su prenotazione sia in modalità "open" semplicemente presentandosi presso la struttura al terminal crociere.

ASL 3

Giovedì 28 dicembre open data vaccinale al centro commerciale L’Aquilone a Bolzaneto. Sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione, eventualmente per chi lo desidera anche in abbinata all’antinfluenzale. Orari: dalle 13.30 alle 17.30 in accesso diretto.

ASL 4

L’Open day per le vaccinazioni anti covid si svolgerà sabato 30 dicembre 2023 presso il Centro Prelievi del Polo di Chiavari, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, senza prenotazione.

ASL 5

Nell’ambito del potenziamento delle agende per le vaccinazioni anti covid Asl 5 ha definito questo calendario per la somministrazione delle dosi con prenotazione:

Ospedale Sant’Andrea (via Vittorio Veneto, La Spezia) padiglione n. 7 (Paita) piano terra, ex reparto Malattie Infettive. Venerdì 29 dicembre: dalle 8.30 alle 12.30.

S.C. Igiene e Sanità Pubblica (via Fiume 137, La Spezia) ambulatori piano terra: giovedì 28 dicembre, martedì 2 gennaio, giovedì 4 gennaio 2024 dalle 8.30 alle 12.30.

S.C. Igiene e Sanità Pubblica (via Paci 1, Sarzana) ambulatorio piano terra venerdì 29 dicembre dalle 8.30 alle 12.30.