Renzo Piano testimonial della campagna vaccinale. E arriva il via libera agli anticorpi monoclonali

Da punto di riferimento per dare un nuovo volto alla città, a testimonial per la campagna vaccinale anti coronavirus per gli over 80. L'archistar e senatore a vita Renzo Piano sarà fra i primi a partecipare alla fase 2 di somministrazione dei vaccini, che inizierà venerdì 12 febbraio.

L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione, Giovanni Toti, durante il consueto punto stampa serale venerdì. Le persone con più di 80 anni in Liguria sono circa 160mila. Ma metà degli ultraottantenni potrebbe rinunciare. A lanciare l'allarme è il presidente dell'ordine dei medici della Liguria, Alessandro Bonsignore.

Nel frattempo arriva un'altra novità importante per quanto riguarda il contrasto al virus. «Genova si candida a essere un centro per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali. Sono stati approvati per essere utilizzati entro i primi tre giorni dall'esordio dei sintomi, per cui ci vuole una stretta collaborazione col territorio, che noi abbiamo», ha spiegato il responsabile della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

«Abbiamo stilato un protocollo con i medici di medicina generale per definire i pazienti, in accordo con la normativa Aifa, che possono beneficiare del trattamento precoce - spiega l'infettivologo - riceveranno la somministrazione in ospedale e poi torneranno a casa. Visto che gli anticorpi monoclonali riducono del 70% ospedalizzazioni e morti, speriamo che possano aiutare a tenere sempre più scarichi i nostri reparti».

Questa settimana la Liguria ha ricevuto circa 18mila dosi di vaccino (1.700 da Moderna, 16.380 da Pfizer); nelle prossime tre consegne (8, 15 e 22 febbraio) la regione riceverà oltre 109mila dosi di vaccino, grazie al cambio dei criteri di assegnazione, che prima si distribuivano in base a residenti, ora sono calcolati in base alla popolazione target (over 80). Inoltre Ema ha in corso di valutazione un nuovo vaccino. La settima prossima arriveranno le prime dosi di AstraZeneca (6.300).