Il covid cancella anche la messa della storica associazione A Compagna

Il covid spegne anche la voce al coro genovese.

L'associazione 'A Companga', a causa dell'aumento dei casi di coronavirus, si è vista costretta a cancellare la 'Santa messa zeneise' in programma per domenica 2 gennaio alle 17 nella parrocchia santuario n.s. di Lourdes e s. Bernadette in Campi di Cornigliano Ligure.

Rinviati a data da destinarsi anche l'esecuzione di canti locali da parte della corale dell'unitre diretta da Maria Rosa Marotta. Nonostante fosserso richiesti green pass e mascherina obbligatori, il presidente dell'associazione folcloristica, il prof Franco Bampi, ha preferito non rischiare comunicando l'annullamento degli eventi.