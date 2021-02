Un anno di covid, la Liguria ricorda le vittime a Staglieno e al San Martino: ci sarà anche Castellitto

Sono 3.573 i liguri morti dall’inizio della pandemia di coronavirus, persone - per lo più anziane - che non sono riuscite a sconfiggere il virus e hanno perso la vita lontani dai loro cari e nel pieno di una delle emergenza sanitarie più grandi e gravi che la storia ricordi.

A un anno dall’esplosione della pandemia, dalla prima vittima (ufficiale) registrata a Vo’ Euganeo e, in Liguria, dai primi casi positivi registrati tra alcuni turisti in vacanza nel ponente ligure e dalla prima vittima (una donna di 86 anni morta all’ospedale San Martino), l’Italia non dimentica. E nella nostra regione, tra le prime ad affrontare l’emergenza perché “accerchiata” da quelle in cui era esplosa (Lombardia, Veneto, Piemonte), sono previsti due momenti di ricordo delle vittime.

Il primo è previsto venerdì al cimitero di Staglieno alla presenza dell’arcivescovo Marco Tasca e del sindaco Bucci, con una cerimonia laica e una religiosa ufficiali. Un altro momento è fissato invece per sabato all’ospedale San Martino con un intervento dell’attore e regista Sergio Castellitto.

«Oggi è la ricorrenza funesta del primo caso di Codogno - ha ricordato il presidente della Regione, Giovanni Toti - In Liguria ricordiamo gli alberghi della riviera di ponente con i cittadini che erano in vacanza positivi al covid, momento da cui è partito tutto, e arriviamo a oggi. Venerdì ricorderemo le vittime a Staglieno con monsignor Tasca e il sindaco Bucci, sabato lo faremo con i medici, ringraziandoli tutti insieme, con Sergio Castellitto, che si è prestato a leggere brani dal libro di Matteo Bassetti, e lo faremo a metà mattinata».