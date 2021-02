Coronavirus, l'alpino Lodovico si vaccina a 103 anni

C’è anche l’alpino Lodovico, 103 anni, tra gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il coronavirus,

L’anziano è arrivato all’ospedale San Martino giovedì sfoggiando il suo cappello si è accomodato sulla sedia nel padiglione 3 e ha ricevuto il vaccino.

Un’altra battaglia combattuta in prima linea, con un nemico forse più subdolo e meno visibile ma estremamente letale: «Lui, che di sfide nella vita ne ha affrontate tante (ritirata di Russia), oggi ha deciso di far fronte anche a quella contro il Covid vaccinandosi - ha detto l’ospedale San Martino - Grazie di cuore Lodovico, che la tua testimonianza possa essere di esempio per uscire al più presto da questa emergenza».