Accetta ospite senza documenti e green pass, albergatore denunciato

Continuano incessanti i controlli della polizia di Stato sul territorio genovese, finalizzati alla verifica del rispetto delle attuali normative per il contenimento del contagio da covid-19. Fra gli altri, nella giornata di domenica 6 febbraio 2022, gli agenti hanno effettuato i relativi controlli presso un hotel del centro storico.

In seguito a una segnalazione, gli operatori sono entrati all'interno di un hotel del centro cittadino, scoprendo che il proprietario, un genovese di 32 anni, aveva accettato un ospite di 20 anni privo di documento d'identità e del green pass, il quale si era limitato a mostrare alla reception solo una fotografia al cellulare di un documento intestato al fratello.

Per il proprietario è scattata così la denuncia per aver accolto come cliente una persona senza documento di riconoscimento, mentre il 20enne è stato denunciato per sostituzione di persona nonché sanzionato per violazione delle disposizioni anti covid-19.