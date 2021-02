Coronavirus, in Liguria 351 nuovi positivi, i dati sui vaccini

Sono 351 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria: questi sono i numeri del bollettino di sabato 27 febbraio con i dati del flusso Alisa-Ministero. I tamponi nelle ultime 24 ore sono 4314 molecolari e 2719 antigenici rapidi. Nel dettaglio, di questi 351 nuovi positivi, 83 sono residenti in provincia di Imperia, 44 in quella di Savona, 172 in provincia di Genova (139 in Asl 3 e 33 in Asl 4) e 52 in provincia della Spezia.

In totale, in Liguria, ci sono attualmente 5.972 persone positive al virus: 2.736 a Genova, 1.176 a Imperia, 737 alla Spezia e 976 a Savona. 108 sono residenti fuori regione, mentre 203 sono in fase di verifica.

Gli ospedalizzati sono 541 (2 in meno rispetto a venerdì) di cui 50 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, 4.660 persone (20 in più).

I guariti da inizio pandemia sono 68.175, di cui 294 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda coloro che non ce l'hanno fatta, nell'ultima giornata sono state registrate 8 schede decesso in relazione a persone mancate tra giovedì e venerdì, tra i 71 e i 96 anni.

In sorveglianza attiva in questo momento in Liguria ci sono 6.717 persone, di cui 2.656 in Asl1, 1.038 in Asl2, 1.497 in Asl3, 358 in Asl4 e 1.168 in Asl5.

I dati dei vaccini

Alle ore 16 di oggi, sabato 27 febbraio, sono stati consegnati 182.980 vaccini, e sono state somministrate 120.043 dosi (di cui 1.768 programmate oggi). Parlando di percentuali, il 66% dei vaccini consegnati è stato somministrato.

Per quanto riguarda i richiami, in Liguria, su 118.275 dosi effettuate (dati di venerdì) sono 41.358 le persone ad aver ricevuto già la seconda dose.