Coronavirus, all’aeroporto Colombo via ai test rapidi sui passeggeri in arrivo

Sono partiti lunedì all’aeroporto Cristoforo Colombo i test rapidi per accertare un eventuale contagio da coronavirus, riservati ai passeggeri in arrivo da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda del Nord, Spagna e Repubblica Ceca.

Per questi paesi è infatti previsto il tampone prima della partenza o entro 48 ore dall'arrivo in Italia. Il test rapido fornisce in 15 minuti un risultato su una eventuale non negatività, che deve poi essere verificata da un tampone molecolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I primi viaggiatori a usufruire del servizio sono stati i passeggeri del volo KL1565 in arrivo da Amsterdam.