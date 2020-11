Covid, tamponi rapidi drive-through in aeroporto

Test rapidi per la covid-19 all'aeroporto di Genova. Il servizio, in modalità drive through e su prenotazione, sarà gestito da Casa della Salute al costo di 30 euro.

L’area adibita a questa attività è attigua al parcheggio principale dell’aeroporto è raggiungibile sia dalla viabilità urbana sia dal casello di Genova Aeroporto.

Partendo dalla rotonda di accesso dell’aeroporto, sarà sufficiente percorrere la viabilità che porta alle partenze dello scalo, attraversando l’aerea “Kiss&Fly” e, una volta usciti dalle sbarre, accedere all’area dedicata ai test.

Il referto del tampone sarà disponibile nell’area riservata del sito entro un’ora. È già possibile prenotare e pagare online sulla piattaforma dedicata, selezionando “Tampone aeroporto”.

Il servizio di test rapidi gestito da Casa della Salute si affianca a quello gratuito di Asl e Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) a disposizione dei passeggeri in arrivo su voli da paesi considerati a rischio.