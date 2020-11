Scopre che il marito è morto di covid e si getta dalla finestra

Tragedia nel pomeriggio di lunedì 2 novembre a Castelletto. Un'anziana è morta dopo essere precipitata da una finestra della sua casa in via Acquarone. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo le prime indagini la donna aveva appena scoperto che ieri il marito, positivo al coronavirus, è morto all'ospedale San Martino. Presa dalla disperazione, avrebbe aperto la finestra e si sarebbe lanciata nel vuoto.

La circolazione è rimasta interrotta in attesa del via libera del magistrato alla rimozione della salma.