Nuovo dpcm, chiudono acquario e Galata

Da giovedì 5 novembre e fino a nuova comunicazione l'acquario di Genova e il Galata Museo del Mare sono chiusi al pubblico in ottemperanza alle misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19 introdotte dal nuovo dpcm firmato dal Governo durante la notte.

Il nuovo Decreto prevede infatti, come già anticipato nei giorni scorsi dal Ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini, la chiusura di tutte le strutture museali, ivi compreso l'acquario di Genova, considerato in tutti questi mesi assimilabile a tali strutture.

Lo staff dell’Acquario di Genova, come già fatto in occasione del lockdown della primavera scorsa, continuerà a prendersi cura quotidianamente degli animali ospiti delle vasche garantendo loro tutte le cure e l’accudimento di cui necessitano.

Presso il Galata, i curatori continueranno sia il lavoro sulle collezioni, sia le attività di valorizzazione attraverso la digitalizzazione e i canali social, utilizzando l’e-learning, in modo da fruire del più grande museo marittimo del Mediterraneo anche da casa.

Per garantire la continuità dell’offerta culturale e di divulgazione scientifica sono confermati i Mercoledì Scienza organizzati dall’Associazione Amici dell’Acquario. Il primo appuntamento è oggi pomeriggio, 4 novembre, alle ore 17 sul sito www.amiciacquario.ge.it con la conferenza “L’acqua a Genova…sulle onde del tempo”, in cui il fisico e divulgatore Giorgio Temporelli parlerà dell’acqua a Genova dal Medioevo fino ai giorni nostri.

Gli incontri successivi – 11, 18 e 25 novembre – avranno come relatori Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, Giovanni Caprara, docente del Politecnico di Milano, Guido Cossard, archeoastronomo, e Mario di Martino, astronomo dell'Osservatorio Astronomico di Torino.

Gli incontri del ciclo “Onda su onda e altre curiosità” sono organizzati in collaborazione con l’Acquario di Genova, il Festival della Scienza, ARPAL e Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia (ICMATE-CNR).

Giovedì 5 novembre, alle ore 18, in diretta dall’Auditorium del Galata Museo del Mare sulle pagine Facebook e Youtube del Museo, verrà trasmesso l’incontro con Simone Perotti e Ambrogio Beccaria, primo "duello" all’interno del format degli Incontri in Blu, la rassegna che ospita uomini e donne fuori dell’ordinario legati al mare, quest’anno alla sua seconda edizione. Che cosa significa navigare a vela oggi? Valgono solo le regate, che ormai sull'onda dell'innovazione tecnologica hanno aumentato a dismisura la velocità e infranto tutti i record, dall'America's Cup ai giri del mondo, oppure conta anche andar per mare in modo diverso, più "slow" e più a misura di viaggio? Su questi temi i due ospiti verranno intervistati dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo curatore della rassegna.