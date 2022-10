Coronavirus e influenza, come e dove vaccinarsi in Asl4

Da lunedì 17 ottobre 2022, alla campagna vaccinale anti covid-19, si aggiunge quella contro l'influenza. Le prenotazioni hanno preso il via venerdì 14 ottobre. Per ricevere i vaccini - insieme o singolarmente - è necessario effettuare comunque la prenotazione (solo per il vaccino anti covid-19 o solo per il vaccino antinfluenzale oppure per il combinato di entrambi) utilizzando i consueti canali: sito prenotovaccino.regione.liguria.it, sportelli Cup, numero verde 800 938818 e farmacie.

Sede delle somministrazioni è l'hub di Chiavari (piazza Leonardi, 1-2), il centro vaccinale stabile per la popolazione del Tigullio. I sanitari di Asl 4 e i pazienti fragili e allergici potranno recarsi anche all'ospedale di Lavagna, su chiamata diretta e dunque senza prenotazione.

Inoltre, con l'obiettivo di ottenere una maggiore copertura possibile e di raggiungere le persone nei luoghi in cui vivono, è prevista la ripartenza dell'unità mobile 'Gulliver' con una campagna itinerante, che proseguirà fino a fine novembre, dedicata anche ai pazienti in assistenza domiciliare, senza necessità di prenotare.

Un supporto significativo alla campagna antinfluenzale continuerà ad arrivare dai medici di famiglia e dai pediatri, che vaccineranno nei loro studi, e dalle farmacie dove possono recarsi anche le persone non afferenti alle categorie a rischio.

Per quanto riguarda la vaccinazione anti covid-19 sarà possibile ricevere sia prime/seconde dosi, sia le dosi di richiamo (terze/quarte). Secondo le indicazioni del ministero, i nuovi vaccini bivalenti (B1, B4-5) sono raccomandati a tutti i soggetti over 60, agli operatori sanitari, agli operatori e agli ospiti delle Rsa, alle donne in gravidanza; inoltre sono disponibili su richiesta a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni.

Le vaccinazioni antinfluenzali saranno disponibili gratuitamente per tutti i soggetti over 60 e per i soggetti over 6 con fattori di rischio.

Hub di piazza Leonardi, Chiavari

L'hub sarà aperto il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 14. Le vaccinazioni anti covid-19 e le vaccinazioni anti influenzali saranno effettuate su prenotazione obbligatoria (solo per il vaccino anti covid-19 o solo per il vaccino antinfluenzale oppure per il combinato di entrambi), con la possibilità di riceverle singolarmente o entrambe in un'unica seduta. Le vaccinazioni pediatriche covid (5-11 anni) si svolgeranno solo il sabato dalle 9 alle 14.

Ospedale di Lavagna

L'ospedale di Lavagna sarà destinato esclusivamente alla vaccinazione dei dipendenti di Asl 4 e delle persone allergiche e fragili, nella giornata di mercoledì, dalle 14 alle 18, sia per il covid che per l'influenza.

La campagna itinerante di prossimità 'Gulliver'

L'unità mobile riparte per raggiungere le comunità del territorio, mettendo a disposizione il camper 'Gulliver' e i suoi operatori. Nelle dieci tappe in programma, che si svolgeranno tutte dalle 9 alle 12, verrà somministrato senza prenotazione sia il vaccino covid-19 che quello antiinfluenzale.

Mete saranno gli 'spoke sociosanitari' presenti nei diversi distretti, dove le persone vaccinabili potranno recarsi nelle seguenti date e dove saranno raggiunte quelle in assistenza domiciliare: