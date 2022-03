A Cornigliano un caso-studio nazionale per combattere le ondate di calore

Uno spazio verde in piazza Metastasio, a Cornigliano, come caso-studio nazionale per combattere le ondate di calore e difendere la salute, nel quadro del progetto 'Adattamento e mitigazione ai Cambiamenti Climatici: interventi urbani per la promozione della Salute - Climactions'. Lo prevede la delibera, proposta dall'assessore al bilancio e lavori pubblici Pietro Piciocchi di concerto con l'assessore all'ambiente Matteo Campora, approvata dalla Giunta comunale.

Aderendo al progetto Climactions, il Comune di Genova risponde presente a quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene la più importante sfida del XXI secolo: il contrasto ai cambiamenti climatici e agli effetti sulla salute che ne derivano. L'amministrazione lo fa realizzando un'azione pilota-, che consiste in un'infrastruttura verde in piazza Metastasio, che sarà costituita da piante con funzione anti-climalterante.

La nuova area verde smart, dal costo complessivo di 30mila euro di cui 11.600 euro finanziati dal progetto Climactions, diventerà un caso-studio che aiuterà a prevenire l'elevato impatto delle ondate di calore sulla mortalità nelle città italiane, contribuendo a definire piani di risposta al caldo per contenere gli effetti deleteri sui gruppi più vulnerabili di popolazione.

Il progetto Climactions vede il Comune di Genova partner del consorzio composto da: Dipartimento di Epidemiologia del Ssr del Lazio (Coordinatore); Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute; Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Aslto3; Università Roma Tre - Facoltà Architettura; Ares Puglia; Regione Liguria; Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (Irib) – Consiglio Nazionale Ricerche (Cnr).