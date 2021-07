Cornigliano, al via i lavoro di restyling del campo sportivo Ferrando

Sono iniziati i lavori di restyling del campo sportivo Italo Ferrando di Cornigliano.

L'investimento vale 500mila euro, e prevede una serie di interventi con cui l’impianto verrà messo a norma, secondo i regolamenti Coni. Il fondo del terreno di gioco verrà totalmente rifatto, così come gli impianti di illuminazione e del riscaldamento, la tribuna e gli spogliatoi.

L’impianto, di proprietà del Comune di Genova, ospita le partite casalinghe e d’allenamento dell’Asd Via Dell’Acciaio Fc., dell'Asd Campi, Asd Coronata San Michele, Us Federico Ozanam 1910, Asd Football Genova Calcio e Asd gso Corniglianese.

I lavori rientrano nel finanziamento complessivo di 2,1 milioni di euro per la ristrutturazione di varie strutture sportive della città come il campetto del Cep, recentemente inaugurato, il “Giuseppe Piccardo” di Borzoli e il “Mauro Morgavi” di Sampierdarena, oltre a impianti di calcio a 5 e a 7 come quello di via Lugo, a Oregina.

"Si tratta di interventi su un impianto sportivo che da anni attendeva opere di messa in sicurezza e di ammodernamento - ha detto il consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova Stefano Anzalone - Siamo soddisfatti di essere riusciti come amministrazione siamo riusciti, grazie alla proficua interlocuzione con il Coni, a reperire le risorse necessarie per rinnovare una struttura utilizzata da molti sportivi, dilettanti e non solo".