Riqualificazione Cornigliano, lavori in corso e niente acqua: le vie coinvolte

Lavori in corso a Cornigliano nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere e interruzione idrica nella giornata di martedì 13 luglio 2021 per alcuni interventi sulla rete di distribuzione.

Interruzione idrica Cornigliano 13 luglio

Niente acqua, quindi, nelle seguenti vie del quartiere tra le ore 8.30 e le 15.30, dove si verificheranno interruzioni della fornitura.

via Pieragostini lato monte

via Spataro dal 24 al 38W

via Eridania (Piscine Crociera)

corso Perrone 2-2A

piazza Massena

via Coronata fino al 19

via Cornigliano fino al 15

via Ansaldo

Nelle zone limitrofe potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente. Alla riapertura potrebbero verificarsi locali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo