Cornigliano: nuovo look per il campo sportivo 'Ferrando', spesi 500mila euro

Nuovo look per il campo sportivo Italo Ferrando di Cornigliano, inaugurato lunedì 24 gennaio 2022 al termine dei lavori di restyling iniziati il 29 luglio 2021. Tra le novità illuminazione a led, manto erboso artificiale con sistema drenante e nuove recinzioni, porte e panchine, il tutto grazie a un finanziamento di 500mila euro provenienti dal fondo 'Sport e periferie', attraverso il quale sono stati ristrutturati e ammodernati vari impianti sportivi della città. Nel finanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro rientrano i campi a undici 'Giuseppe Piccardo' di Borzoli e 'Mauro Morgavi' di Sampierdarena, ma anche il campo a 7 'Via dell’Acciaio' di Cornigliano.

"Da anni il quartiere e le società sportive attendevano questo intervento che siamo soddisfatti di averlo portato a termine - commenta il sindaco di Genova Marco Bucci -. Oggi Cornigliano può contare su un campo da gioco totalmente rinnovato, con attrezzature e illuminazione di ultima generazione. Il sostegno allo sport è un fattore fondamentale per lo sviluppo della città, per l'attività sportiva e motoria dei giovani e meno giovani e anche spazio di aggregazione sociale: questo restyling ne è la dimostrazione. In bocca al lupo a tutti i ragazzi che potranno giocare e allenarsi in sicurezza nel nuovo campo sportivo inseguendo la propria passione".

Le opere hanno comportato il totale rifacimento del manto erboso artificiale e la manutenzione straordinaria del fondo del terreno di gioco con un nuovo sistema di drenaggio e irrigazione. «Per quanto riguarda i lavori complementari – precisa Pietro Piciocchi, assessore ai lavori pubblici – sono state sostituite le recinzioni e le attrezzature sportive (porte e panchine); inoltre, è stato rinnovato l’impianto di illuminazione grazie all’installazione di nuovi proiettori Led. L’impianto diventa così più funzionale e sicuro per tutti gli atleti, e non solo, che regolarmente ne fruiscono".

"Esprimo grande soddisfazione per aver portato a termine un intervento che era atteso da anni, essendo il campo sportivo 'Ferrando' riferimento per numerose società calcistiche - evidenzia Stefano Anzalone, consigliere ai rapporti con le società sportive del Comune di Genova -. Grazie a una proficua collaborazione con il Coni, sono state realizzate opere di messa in sicurezza e ammodernamento che rendono la struttura ancora più funzionale all’utilizzo da parte della squadre dilettantistiche e non solo".

L’impianto sportivo di Cornigliano è di proprietà del Comune di Genova e ospita partite casalinghe e allenamenti dell’Asd Via dell’Acciaio Fc, Asd Campi, Asd Coronata San Michele, Us Federico Ozanam 1910, Asd Football Genova Calcio e Asd Gso Corniglianese 2013.