Autoscuole, sfrattate dal piazzale per lavori: "A rischio 4mila esami moto all'anno"

Per le autoscuole genovesi arriva una brusca frenata. Dopo dieci anni a Cornigliano, alle spalle di villa Bombrini, ora il piazzale dedicato alle esercitazioni e agli esami per le patenti A, quelle delle moto, dovrà traslocare.

Dove? Ancora non è dato saperlo. A lanciare l'allarme è il segretario per la provincia di Genova dell'Unesca (Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica), Alberto Bruttomesso, che riunisce 22 istituti: "Rischiamo di perdere 4mila esami all'anno e di non offrire il servizio cui sono abituati i cittadini che invece hanno dimostrato di scegliere sempre di più le due ruote per spostarsi in città. Nel piazzale svolgiamo gli esercizi, come ad esempio gli slalom tra i birilli e le prove di frenata su lunga distanza, raggiungendo anche i 50km/h, motivo per cui non si può pensare di fare questo tipo di prove in strada".

Quella in via dei Muratori era una location che metteva d'accordo tutte le autoscuole da ponente e levante: "Il piazzale è utilizzato da scuole che vengono da Nervi come da Voltri o da Molassana - continua il segretario - inoltre è isolata e possiamo iniziare al mattino presto nonostante il rumore dei motori accesi".

Ma il trasferimento è obbligato: a fine anno la Società per Corniglilano, che ha affidato il suolo all'associazione, non potrà rinnovare il contratto per il 2023 a causa della costruzione di un viadotto: "Secondo il progetto - spiega Alberto Bruttomesso - il ponte collegherà la sponda destra del Polcevera e a via Muratori e andrà a sbucare proprio sopra alla nostra sede; abbiamo chiesto di spostare i lavori di una ventina di metri e lasciarci lì ma noi non rientriamo nel nuovo disegno urbanistico. Il Comune ci assicura che troverà un nuovo spazio ma per ora sono solo iniziati gli scavi vicino alla pista".

La preoccupazione delle autoscuole, e di conseguenza di migliaia di motociclisti genovesi, è di non trovare in tempo una sede alternativa che soddisfi tutti i requisiti, in più ci sono le spese sostenute, divise a metà con l'altra associazione locale e coperte per il 15% dalla motorizzazione: "Trenta mila euro per l'asfaltatura, 600€ di birilli, un container per riporre gli attrezzi e poi le recenzioni; davvero non ci aspettavamo di dover ricominciare da zero".