Assemblea pubblica sul futuro di Cornigliano

Martedì 4 aprile, alle ore 17.45 presso il Centro Civico di Cornigliano (viale Narisano 4) si terrà una terza assemblea promossa dal coordinamento delle opposizioni nel Municipio VI Medio Ponente.

"Questa volta saremo a Cornigliano - spiegano gli organizzatori -, nuovamente in ascolto della cittadinanza, per raccogliere tutte le istanze di un territorio, che doveva essere protagonista di un grande processo di riqualificazione, ma che, a parte quella di via Cornigliano avvenuta grazie a un progetto nato nelle giunte di centrosinistra, sta venendo disatteso e trascurato.

"Il futuro di Villa Serra - proseguono -; Società per Cornigliano utilizzata come se fosse un bancomat; l'incertezza del futuro degli Erzelli e la situazione di Villetta Rio San Pietro sono solo alcuni degli argomenti che sappiamo essere al centro delle preoccupazioni di chi vive Cornigliano giorno per giorno e di queste si parlerà".

"Noi saremo a disposizione delle cittadine e dei cittadini per ascoltare e sostituirci - ancora una volta - nello svolgimento di quei compiti della giunta municipale che, evidentemente, non è in grado di portare avanti".

Sul volantino dell'assemblea, oltre alla frase 'La bozza di un futuro indefinito', figurano i simboli di Partito Democratico, Genova Civica-Ariel Dello Strologo, Lista Rossoverde e Movimento 5 Stelle.