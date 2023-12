Torna il "corbezzolo di Natale", l'iniziativa green per ripiantare gli alberi sul monte Moro

Un albero di Natale da restituire - alla fine delle festività - alla natura, per ripopolare i boschi alle spalle di Genova. È questa la filosofia del "corbezzolo di Natale", iniziativa del gruppo A Thousand Trees Project nata due anni fa e che torna anche per il 2023.

Al posto del tradizionale abete (finto o vero) da addobbare, si possono scegliere presso vivai convenzionati, a prezzo calmierato, arbusti autoctoni tra cui corbezzolo, alloro o mirto da ospitare nelle proprie case con palline e festoni al posto di piante alloctone, condannate a vita breve. Al termine delle feste natalizie, l'albero potrà essere donato al progetto A Thousand Trees Project per aggiungersi alle più di 1500 piantine con cui dal 2019 il gruppo sta rimboschendo il monte Moro. Ma sarà possibile anche prendere parte a nuovi progetti organizzati in sinergia con il Comitato Pegli Bene Comune.

"Nella tradizione ligure - raccontano i membri di A Thousand Trees Project - prima che arrivasse l'ormai classico abete, si addobbavano alloro, corbezzolo e ginepro. Quindi alla fine non ci stiamo inventando nulla di nuovo, stiamo solo rispolverando una bella tradizione. Ogni anno, in più, vengono prodotti e tagliati circa 50-60 milioni di alberi di Natale in Europa e 33-36 milioni negli Stati Uniti: anche se di solito si tratta di abeti coltivati appositamente per l'occasione, il processo ha sicuramente un impatto impressionante sull'ambiente".

Le piante di corbezzolo, mirto e alloro di Natale si possono trovare a levante presso il Vivaio Savarese di corso Europa 1899 oppure, a ponente, al vivaio Robiglio Giovanni, viale Modugno 31. Se ci si presenta a nome del progetto si potrà chiedere, come alternativa al classico abete, un arbusto autoctono a prezzo calmierato.

"Una volta finito il periodo festivo, potrete riportare la pianta al vivaio o, molto meglio, venire con noi a piantarle nei weekend subito dopo le feste" concludono i membri di A Thousand Trees Project che invitano altri vivai ad aderire all'iniziativa.