Coppa Italia del degrado: le Lavatrici si giocano il titolo

Le Lavatrici di Pra' spopolano su Facebook in un particolare contest lanciato dalla pagina 'Viaggi nel degrado', che propone al proprio pubblico scatti fotografici di quartieri popolari, abusi edilizi e brutture da ogni parte del mondo.

Nelle ultime settimane è stato lanciato un 'concorso' tra una selezione di quelli che sono stati reputati i peggiori esempi d'Italia dal punto di vista dell'architettura o del contesto, tra questi c'è anche il complesso di edilizia sociale costruito negli anni '80, che ha già passato tre turni e ora sta sfidando a colpi di like le costruzioni sulla spaggia di Torvaianica, nel Comune di Pomezia sul litorale romano. Al momento è in netto vantaggio e si può votare a questo link entro le ore 18 di venerdì 23 dicembre 2022. Negli altri ottavi di finale le sfide sono: Ercolano-Monteroni di Lecce, Trani-Como, Brindisi-Palermo, Reggio Calabria-Jesi, Martina Franca-Cosenza; Consonno-Castrovillari e Novate Milanese-Catania.

Nel primo turno le Lavatrici hanno superato senza problemi gli alloggi popolari Vescovado di Nocera Inferiore (822 voti contro 232), nel secondo ha stracciato Castellammare di Stabia, sempre in Campania, con 433 voti contro 72 e infine nel terzo ha avuto la meglio sull'ex Casa del fascio di Asti con 533 voti contro i 109 dei rivali. Molti dei commentatori e dei follower della pagina indicano proprio le Lavatrici di Pra' come il complesso favorito a vincere il 'contest', da molti definito 'fuori categoria'. I responsabili della pagina hanno anche spiegato che la vincitrice sfiderà poi la vincente del recente 'Mondiale del degrado', l'India, in un nuovo contest.