Sommelier, convention nazionale aperta al pubblico a Genova nel 2023

È Genova la città scelta per la Convention Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier, l'evento che riunisce tutti i membri dell'associazione, addetti ai lavori e appassionati di vino per aggiornamenti e novità del settore. L'evento si terrà nel capoluogo ligure dal 24 al 26 novembre 2023.

La notizia è stata annunciata domenica 2 aprile durante Vinitaly allo stand della Regione Liguria alla presenza del sottosegretario di Stato all'Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, del vicepresidente e assessore di Regione Liguria all'Agricoltura Alessandro Piana, del presidente nazionale di Ais Sandro Camilli e di Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria.

Il primo Congresso Nazionale Ais fu organizzato a Salice Terme nel 1967, allo scopo di creare momenti di riflessione e di scambio fra addetti ai lavori e di dare visibilità all'associazione. Organizzato ogni anno in una città diversa, oggi è giunto alla 55esima edizione.

La nuova edizione porta con sé una grande novità: quest'anno, infatti, il Congresso cambia format e si trasforma in una vera e propria Convention, per la prima volta aperta al pubblico. Un contenitore ricco di appuntamenti, dibattiti e iniziative su argomenti importanti e attuali sul tema del 'Paesaggio', il fil rouge della nuova edizione, che legherà, in tutte le sue chiavi di lettura, approfondimenti e progetti.

La convention coinvolgerà tutta la città e farà scoprire ai soci (circa 40mila), ai loro accompagnatori e al pubblico, proveniente da tutta Italia, le bellezze di una delle più affascinanti città liguri. La città accoglierà anche i consiglieri nazionali in arrivo da ogni regione italiana per l'importante riunione del Consiglio Nazionale e tantissimi soci che, come ogni anno, partecipano attivamente al più importante appuntamento annuale dell'associazione.

La città di Genova sarà quindi teatro di importanti eventi: tre giorni densi di appuntamenti ed experience enogastronomiche, nei quali si terranno l'assemblea dei soci e una tavola rotonda con la partecipazione di nomi di grande rilievo. I temi legheranno il paesaggio, l'ecosostenibilità e i cambiamenti climatici non solo al mondo della viticoltura e del vino. L'ultimo giorno del congresso, il 26 novembre 2023, inoltre, si terranno le finali del concorso Ais 'Miglior Sommelier d'Italia'.