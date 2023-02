"Ti amo Genova": il contest del Comune per San Valentino scatena l'ironia social

La foto del sindaco Marco Bucci, con lo sfondo di un cuore (quello dell'installazione Cogolove di Cogoleto a Euroflora, per essere precisi) e l'invito a mandare le foto più romantiche di Genova per San Valentino. Inizia così, sui canali social del primo cittadino, il contest genovese per la giornata degli innamorati.

"Scatta una foto di ciò che ti ha fatto innamorare di Genova e partecipa al contest di San Valentino 'Ti amo Genova' organizzato dal Comune - spiega Bucci -. Un modo per promuovere le bellezze e le delizie della nostra città e di condividere i momenti più belli delle storie d’amore dei cittadini". Per partecipare, bisognerà scattare una foto "di un luogo di Genova che vi ha fatto innamorare della città, o di quello scorcio dove avete incontrato l’amore, o di quel piatto della tradizione genovese che vi ha fatto inebriare; postate le vostre immagini con l’hashtag #tiamogenova sui canali social Facebook e Instagram entro il 12 febbraio". Le foto più belle saranno selezionate e condivise sui canali istituzionali del Comune.

L'iniziativa è stata accolta con una certa dose di ironia sui social. Sotto l'annuncio di Bucci e in giro per il web sono comparsi hashtag "#tiamogenova" con foto di degrado urbano, e tra i commenti: "Si vince una serata con il sindaco?", "Ne ho foto da esporre ma purtroppo non fanno innamorare", "A me hanno fatto innamorare i cassoni".