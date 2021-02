Contest online: Bergamo "doppia" Genova e vince un restauro

Genova esce sconfitta dal contest online lanciato sul sito di Rigoni Asiago che metteva in palio i fondi per un restauro artistico: 305.438 voti online per la città della Lombardia contro i 138.374 della Superba

Genova esce sconfitta dal contest online lanciato sul sito di Rigoni Asiago, azienda veneta attiva nella produzione biologica di miele e creme di nocciola impegnata da diversi anni anche nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano. L'azienda metteva in palio, attraverso una vera e propria gara a colpi di click, i fondi per un importante restauro artistico da effettuare in una delle due città.

Alla fine i voti per la città di Bergamo (sostenuta dal "pastry chef" Carlo Beltrami, divenuto famoso nel 2017 per aver vinto la quinta edizione di “Bake Off Italia”) sono stati più del doppio di quelli della Superba, spinta invece dalla band degli Ex-Otago: 305.438 contro i 138.374 ottenuti da Genova (votazioni chiuse alle 15 di mercoledì 17 febbraio), il restauro verrà quindi effettuato in Lombardia (si tratterà di un monumento cittadino, ma non è stato ancora svelato quale), sfuma una bella occasione per la nostra città e la nostra regione.

I restauri effettuati negli scorsi anni

L'azienda già in passato ha finanziato restauri in giro per l'Italia, con cadenza annuale: a Milano per l'Atrio dei Gesuiti di Palazzo di Brera (2015), a Venezia per la statua di San Teodoro (conosciuta anche come "El Todaro") di Palazzo Ducale (tra 2016 e 2017), a Roma per la fontana "Venezia sposa il mare" (2018), a Matera per la Chiesa rupestre di San Giovanni in Monterrone (2019) e infine a Firenze per i dipinti di Santa Maria Novella nel 2020.