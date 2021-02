Genova sfida Bergamo a colpi di click: in palio un restauro

Contest online sul sito di Rigoni Asiago, azienda veneta attiva nella produzione biologica di miele e creme di nocciola impegnata da diversi anni anche nella valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Genova sfida Bergamo con in palio i fondi per un importante restauro artistico da effettuare in città.

L'azienda già in passato ha finanziato restauri in giro per l'Italia: a Milano per l'Atrio dei Gesuiti di Palazzo di Brera (2015), a Venezia per la statua di San Teodoro (conosciuta come "El Todaro") di Palazzo Ducale (2016/2017), a Roma per la fontana Venezia sposa il mare (2018), a Matera per la Chiesa rupestre di San Giovanni in Monterrone (2019) e a Firenze per i dipinti di Santa Maria Novella nel 2020.

Saranno i voti ricevuti sul sito dell'azienda a decidere quale città otterrà il restauro, per Genova a fare da testimonial la band degli Ex-Otago mentre Bergamo è sostenuta dal "pastry chef" Carlo Beltrami. Per sostenere la nostra città si può votare cliccando su questo link.