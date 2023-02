Le frasi più belle per San Valentino e San Faustino sul palazzo della Regione

La Regione ha lanciato il concorso social 'Liguria Love - Liguria Alone' per celebrare San Valentino, il santo protettore degli innamorati, e San Faustino, convenzionalmente identificato come patrono dei single. Tutte le frasi verranno proiettate sugli schermi della Sala Trasparenza, al piano terra del Palazzo della Regione Liguria a Genova.

I testi dedicati a San Valentino saranno diffusi martedì 14 febbraio, quelli pensati per San Faustino mercoledì 15 febbraio. Per partecipare basta inviare la propria frase, compilando l'apposito form online, disponibile all'indirizzo lamialiguria.it/2023/01/liguria-love-alone/. Unico limite, il rispetto dei 140 caratteri di lunghezza.

Il contest è aperto a tutti, residenti e non, inclusi i turisti, secondo il claim della gara, 'Che tu sia in love o alone, qual è il tuo San Valentino? Diccelo e verrai pubblicato sul maxischermo di piazza De Ferrari'.