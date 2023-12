La proposta: consultori dedicati alle problematiche della menopausa

Consultori dedicati alle problematiche legate alla menopausa con figure mediche, tecniche, infermieristiche, ostetriche e psicologi con specializzazione in sessuologia: è la proposta presentata dal capogruppo di Linea condivisa in consiglio regionale della Liguria, Gianni Pastorino, contenuta in una mozione che dovrebbe essere discussa in aula a inizio 2024.

L'idea, in via sperimentale, è di istituire almeno uno sportello per provincia e due per l'area metropolitana di Genova. Prima di arrivare in consiglio, la proposta verrà illustrata domani, giovedì 14 dicembre, nel corso del convegno "Menopausa: rompere il tabù, creare consapevolezza", organizzato dalla stessa Linea condivisa alle 17.30 allo Space4Business, in viale Brigata Bisagno 2/25.

"Abbiamo pensato a un'iniziativa che metta al centro le questioni della menopausa viste da diversi soggetti - spiega Pastorino - da me come consigliere regionale, che ho presentato la mozione, da Chiara Nardini, fondatrice di Edusex, che tratterà le questioni più psicologiche, dalla dottoressa Luisa Stagi che farà un excursus di carattere sociologico su cosa ha rappresentato nella storia la menopausa rispetto alle donne, da due ginecologhe e due ostetriche impegnate sul campo".

Convegno e mozione, aggiunge il consigliere, "non sono contro qualcuno, ma per elaborare una proposta politica su un tema che riguarda dieci milioni di donne, di cui molte rimangono nei processi lavorativi oltre quindici anni dopo il processo di menopausa, che non viene assolutamente affrontato dalla politica. Una prima idea, un primo passo, un primo tentativo di elaborazione su un tema che ritengo estremamente importante".