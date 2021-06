Plastic free: la Regione distribuisce gratuitamente acqua in cartone

Acqua in cartone per tutti: è questo il nome della campagna promossa dalla Regione Liguria per incentivare i prodotti più sostenibili ed ecologici, mirando a un futuro plastic free.

Per questo nella giornata mondiale dell'ambiente, sabato 5 giugno 2021, la Regione distribuirà gratuitamente acqua in cartone ai cittadini.

Gli appuntamenti sono dalle 10 alle 18 in tutti i comuni capoluogo di provincia: a Imperia l'appuntamento è in piazza Roma, a Savona in piazza del brandale, a Genova in piazza Matteotti e alla Spezia in piazza Europa.

L'intento della Regione è sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i bambini, all’uso di materiali diversi dalla plastica e maggiormente ecosostenibili, un cambiamento di prospettiva e di abitudini molto impattante specie in caso di prodotti di alto consumo come l’acqua minerale.