Congiunzione Giove Saturno, non succedeva da 400 anni

Questa sera, nuvole permettendo, è possibile assistere a uno degli eventi astronomici più attesi dell'anno, ovvero la storica congiunzione fra Giove e Saturno, un evento astronomico che non avveniva da quattro secoli e che potremo ammirare solo fra altri 60 anni.

Anche Google celebra con un doodle la storica congiunzione di oggi fra Giove e Saturno. Google ha infatti dedicato il suo logo all'allineamento dei pianeti che oggi sarà al culmine, "un evento straordinario che si ripeterà solo nel 2080" ed è "tanto imperdibile quanto fugace", sottolinea l'Istituto Nazionale di Astrofisica spiegando che "i due pianeti restano visibili meno di due ore prima di scomparire dietro la linea dell'orizzonte".

Il rendez vous è visibile per poche ore, poi, "dalla sera successiva Giove e Saturno cominciano di nuovo ad allontanarsi lentamente nel cielo, procedendo lungo le loro orbite", spiega ancora l'Inaf. Così, per consentire a tutti di ammirare lo spettacolo astronomico, alcune sedi Inaf distribuite in tutta la penisola - Bologna, Roma, Padova, Palermo e Trieste - hanno unito le loro forze e realizzeranno in diretta l'evento "Giove e Saturno: l'incontro dei giganti", che sarà possibile seguire a partire dalle 17 di oggi sui canali Facebook e YouTube di EduInaf.

Il famoso astronomo tedesco Johanes Kepler (Keplero), riferì nel 1614 che la "stella o cometa di Betlemme" avrebbe potuto essere in una splendida congiunzione tra Giove e Saturno con la complicità di Venere. Quest'anno Venere non ci sarà, ma la "Stella di Natale" si potrà vedere lo stesso.