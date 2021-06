Confindustria Genova, Umberto Risso indicato alla presidenza

È Umberto Risso il presidente designato per la guida di Confindustria Genova. Così si è espresso il consiglio generale dell'associazione, indicando per la successione a Giovanni Mondini l'imprenditore alla guida di Autogas Nord.

Il 7 luglio prossimo il Presidente designato sottoporrà al voto del Consiglio generale gli otto Vice Presidenti che, insieme con l’ultimo Past President e i Presidenti in carica della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, andranno a comporre il Consiglio di Presidenza. Il 21 luglio, infine, l’Assemblea voterà a scrutinio segreto il Presidente di Confindustria Genova per il quadriennio 2021-2025.

«Congratulazioni a nome mio e di tutta la Giunta regionale al presidente designato di Confindustria Genova Umberto Risso. La sua designazione da parte del Consiglio generale avviene in un momento molto delicato in cui, dopo il lungo periodo della pandemia, è ancor più necessaria una visione ambiziosa e positiva». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla nomina di Risso.

«Risso, designato in piena autonomia dal Consiglio generale, nelle prossime settimane presenterà la sua squadra per la successiva proclamazione da parte dell’Assemblea. Dovrà quindi gestire la fase della ripresa e del cambiamento, anche in considerazione dell’arrivo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – dice Toti -. La Liguria vuole essere ancora di più protagonista con le sue aziende, come ha fatto con la gestione della campagna vaccinale che ci ha visti approdare prima di altri territori in zona bianca. Da parte nostra continueremo a essere interlocutori del mondo del lavoro e del mondo produttivo e sono certo, come è stato in passato, che non mancherà l’apporto significativo degli imprenditori genovesi, capaci di partecipare con coraggio e responsabilità alla fase della ripartenza. Al presidente uscente Giovanni Mondini va il nostro ringraziamento, anche per come è riuscito a gestire anni non facili con capacità e determinazione».