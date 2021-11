Conferenza nazionale sulle dipendenze a Genova, Bucci: "Tema sempre attuale e delicato"

La VI edizione della conferenza, in programma sabato 27 e domenica 28 novembre 2021, arriva a 12 anni di distanza dal precedente appuntamento, che si è tenuto a Trieste nel 2009. Sarà l’occasione per discutere del tema delle dipendenze andando oltre gli stereotipi, come suggerisce il titolo dell'evento che sarà "Oltre le fragilità".

Si analizzeranno i dati sulla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ma al centro del dibattito ci saranno le problematiche legate al disagio e alla fragilità, con l'obiettivo di individuare soluzioni che permettano di contrastare il fenomeno con politiche attive e sociali.

L'auspicio del Governo è che da questi due giorni di incontri tra politica, sanità ed eseperti possano uscire idee e spunti per interventi legislativi in materia.

I numeri e le statistiche degli ultimi anni evidenziano un trend allarmante, reso ancora più serio dalla pandemia e dall'impatto psicologico sulla popolazione più giovane delle misure di contenimento come il lockdown.

Per questa ragione Fabiana Dadone, ministro delle politiche giovanili, si è impegnata ad organizzare questa conferenza già nel 2021. I lavori preparatori dell’evento sono iniziati ad ottobre e si sono divisi in sette tavoli che hanno discusso 45 sotto temi.

Alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta il 17 novemebre a Roma negli spazi della presidenza del Consiglio dei Ministri, era presente anche il sindaco Marco Bucci, che ha dichiarato:

"La città di Genova accoglie con grande piacere e soddisfazione la VI Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, un momento di confronto strategico a livello nazionale su un tema sempre attuale e delicato. Siamo lieti che il Governo abbia scelto la nostra città come sede per questa due giorni di confronto e ringrazio il ministro Fabiana Dadone per l’impegno e la collaborazione. La città farà la sua parte per l'accoglienza dei delegati e di tutte le persone che saranno a Genova in vista di questo importante evento: sarà l'occasione per visitare alcuni palazzi dei Rolli e per partecipare ad un concerto speciale che verrà organizzato al Teatro Carlo Felice durante il quale verrà suonato il violino di Paganini".