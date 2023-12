Alberghi di lusso, anche una struttura genovese nella guida 2024 di Condé Nast Johansens

Ci sono anche due strutture del nostro territorio nella nuova guida internazionale di alberghi di lusso 2024 di Condé Nast Johansens, considerato un faro di eccellenza che da oltre 41 anni guida i viaggiatori indipendenti in cerca di esperienze straordinarie.

Nella guida - garanzia di standard qualitativi elevati tramite l'impegno di una squadra di "local experts" qualificati - l'Italia brilla con 26 strutture, di cui 4 new entry.

Nel Bel Paese si contano l’Hotel Petrus, Gardena Grödnerhof Hotel & Spa e Castel Fragsburg in Trentino, a Merano Villa Eden The Leading Park Retreat, Boutique Hotel Villa Sostaga in provincia di Brescia, mentre il Cà Sagredo Hotel a Venezia, il Color Hotel style & design e il Relais Rossar in provincia di Verona. In provincia di Genova Villa Edera e La Torretta Boutique Hotel a Moneglia, che si descrive come struttura di charme ispirata alla natura per soli adulti. L'hotel ospita anche il ristorante stellato "Orto" dello chef Jorg Giubbani.

Si continua con Fontanelle Estate a Castelnuovo Berardenga. In Toscana il Principe Forte dei Marmi, il Monsignor della Casa Country Resort & Spa nelle campagne toscane e il Precise Tale Poggio Alla Sala a Montepulciano in provincia di Siena (new entry), lo Speronari Suites a Milano, l’Eitch Borromini, l’Hotel dei Borgognoni con l’Elizabeth Unique Hotel, Villa Spalletti Trivelli e il Parco dei Principe Grand Hotel & Spa a Roma, il Palazzo di Varignana Resort & Spa in provincia di Bologna e sempre in Emilia Romagna Villa Abbondanzi Resort a Faenza (new entry), il Castello di Petroia in Umbria, il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites e Villa del Golfo Lifestyle Resort in Sardegna. Una new entry in Campania, Borgo San Gregorio in provincia di Avellino, e una new entry ancora in Sicilia, il Grand Hotel Des Étrangers ad Ortigia.

La guida, dedicata a viaggiatori che cercano il massimo in termini di qualità, propone alberghi da Antigua allo Zimbabwe, offrendo esperienze uniche in strutture indipendenti, residenze d'epoca, suggestive locations per eventi e Spa di prima categoria.