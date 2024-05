Studenti a 'scuola di impresa': vince una classe del Deledda

Al Palazzo della Borsa di Genova si è svolta, giovedì 9 maggio 2024, la competizione territoriale ligure di 'Impresa in azione', il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione, che ha coinvolto oltre 80 studenti e studentesse finaliste delle scuole secondarie di secondo grado della regione.

L’evento è stato promosso e realizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Confcommercio Genova, Confcommercio Giovani Genova, Talent Garden Genova e Genova Gourmet.

I ragazzi e le ragazze hanno presentato le loro idee durante un evento che ha visto vincitori alunni e alunne della classe 3 DP1 del Deledda International School di Genova, come ha decretato la giuria, composta dai partner dell’evento, ma anche da rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, Alfa Liguria, Filse, Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Verizon.

Le classi che prendono parte a 'Impresa in Azione', guidate da docenti e Dream Coach - manager d’azienda volontari - danno vita a mini-imprese di cui curano la gestione in tutti gli aspetti: dall’ideazione al lancio sul mercato. Nel corso dell’anno scolastico hanno la possibilità di acquisire non solo competenze imprenditoriali, ma anche 'soft skills' come la capacità di lavorare in gruppo, di rispettare le scadenze, l’empatia e una maggior consapevolezza di sé e delle proprie capacità.

La mini-impresa vincitrice, Fair JA della classe 3 DP1 del Deledda International School, ha realizzato dei pod - capsule - di diverse dimensioni che sono in grado di adattarsi a molte delle borracce tradizionali per un’idratazione innovativa. I pod sono progettati per trasformare l’acqua della borraccia in una bevanda aromatizzata, senza l’aggiunta di zuccheri artificiali. Sono prodotti in 'Pla': materiale sostenibile e biodegradabile, proveniente da risorse rinnovabili, contenenti aromi biologici e naturali infusi dentro a una bio-schiuma, prodotta con un alga naturale al 100% biodegradabile ed ecosostenibile.

Fair JA parteciperà ai campionati nazionali di imprenditorialità che si terranno a Parma il 23 e 24 maggio. In questa occasione, gli studenti e le studentesse finalisti della Liguria si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali di Impresa in Azione, ma anche con alunni e alunne di altre scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia che hanno svolto un diverso percorso di Pcto orientato allo sviluppo della competenza imprenditorialità. La classe che in quest’occasione più si contraddistinguerà per l’idea imprenditoriale, per lo sviluppo di abilità e competenze richieste dal mondo del lavoro, per l’innovazione e la sostenibilità del prodotto e/o servizio realizzato vincerà il premio Miglior Mini-Impresa Junior Achievement e parteciperà alla più grande manifestazione europea di imprenditorialità, GEN-E 2024, che quest'anno si terrà in Italia, a Catania, dal 2 al 4 luglio.

