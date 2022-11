/ Via Certosa

Dalla Valpolcevera il concorso nazionale di scrittura "Adesso parliamo noi" per dare voce alle donne

"Abbiamo voluto puntare l'attenzione sulla creatività femminile cercando di fare qualcosa di diverso, che possa portare le donne a esprimersi. Non a caso abbiamo scelto la data del 25 novembre per il lancio e l'8 marzo per la premiazione" dice Michela Alessio, presidente della Consulta delle Elette del Municipio Valpolcevera