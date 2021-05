Maxi concorso per Oss: alla Fiumara la prova pratica per 2.600 candidati

Si va verso la conclusione del maxi concorso organizzato da Alisa per l’assunzione di 274 operatori socio sanitari a tempo indeterminato in 4 delle cinque Asl liguri (la Asl 5 è esclusa perché procede in autonomia).

Mercoledì 12 maggio all’Rds Stadium della Fiumara sono infatti attesi 2.600 candidati che hanno superato le prime selezioni (cui erano stati ammessi circa 6.000 candidati) e dovranno ora svolgere la prova pratica. Il test è diviso in due sessioni, metà dei candidati sono convocati la mattina a partire dalle ore 8 e l’altra metà dalle 14.30.

«Si raccomanda ai candidati di rispettare l’orario della propria convocazione per consentire che la registrazione e la prova avvengano in massima sicurezza - ha sottolineato Daniele Zappavigna, direttore del personale di Alisa - Si raccomanda, inoltre, di non arrivare in anticipo, di indossare correttamente la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale».

Il riferimento è a quanto accaduto lo scorso 25 febbraio, quando centinaia di persone si sono messe in coda dando vita ad assembramenti davanti alle sedi delle prove, la Fiumara e i Magazzini del Cotone al Porto Antico.

Chi supererà la prova pratica dovrà sostenere in seguito la prova orale sulle materie oggetto di concorso.