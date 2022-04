Concorso Oss, contestazione e tensioni alla ripetizione della prova

Contestazione e tensioni durante la prova scritta del concorso per Oss, indetto da Alisa. Due domande con risposta aperta hanno sostituito le dieci a risposta multipla, scelta che non è andata giù a molti candidati.

Questa mattina, mercoledì 27 aprile, si è svolta la ripetizione della prova scritta del concorso, che prevede l'assunzione di 274 persone a tempo indeterminato. La prova, che si era svolta il 12 maggio dello scorso anno, era stata annullata a seguito delle sentenze di Tar e Consiglio di Stato, che avevano accolto le richieste di alcuni candidati non ammessi all'orale, per questioni meramente formali.

La prova pratica di oggi si svolge in due sessioni (quella mattutina dalle 8 e quella pomeridiana dalle 14) e si svolge presso lo Stadium della Fiumara in lungomare Canepa 155 a Genova. Sono oltre 2.400 le convocazioni partite nei giorni scorsi. Chi supererà la prova scritta sarà convocato alla prova orale, che sarà programmata al termine delle valutazione della prova pratica.

"La Regione - ha spiegato Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria - sta portando avanti un programma di assunzioni in campo sanitario che non si vedeva da anni. Oltre alla stabilizzazione dei medici che hanno lavorato durante la pandemia e i 159 oss della Asl5, si aggiunge questo concorso, sempre per contratti a tempo indeterminato, che interesserà 274 operatori socio sanitari nella area genovese. A maggio è poi previsto il concorsone per 700 infermieri. È un percorso virtuoso che migliorerà la vita di tanti lavoratori e garantirà anche un servizio migliore ai cittadini, grazie a una maggiore copertura all'interno delle strutture sanitarie".