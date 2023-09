Concerto per il Salone Nautico: a piazza De Ferrari l'estate si è chiusa in musica

Si è chiusa in musica l'estate di Genova, con il concerto "105 in the City", l'evento di Radio 105 programmato tra gli eventi collaterali del Salone Nautico in piazza De Ferrari e svoltosi domenica sera.

Lo spettacolo, condotto a Linda Pani e Dario Micolani, ha visto l'alternarsi sul palco di Federica, Piccolo G, Lolita, Room 9, Big Boy e Clara (Gaia, inizialmente prevista sul palco, non ha potuto prendere parte alla serata). A far ballare il pubblico dalla consolle, Roby Giordana.

A salutare il pubblico, anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci: "Siamo nella settimana del Salone, nella quale Genova si conferma capitale della nautica, ma questa città sa essere anche una capitale del divertimento: è ricca di cose da fare e di entusiasmo, come dimostra questo concerto che chiude simbolicamente gli eventi dell'estate. Ai tanti giovani che vedo in questa serata voglio dire questo: continuate a impegnarvi per il vostro futuro".