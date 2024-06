Concerto gratis in piazza della Vittoria: si aggiunge anche Emis Killa

Ai grandi nomi della musica a Genova per il 105 Summer Festival 2024 si aggiunge anche Emis Killa. Il maxi concerto gratuito si svolgerà in piazza della Vittoria con animazione dalle ore 19:30 di venerdì 28 giugno e l'esibizione dei cantanti a partire dalle ore 20:30 e sarà condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Sarà preceduto da un dj set e trasmesso in diretta dal vivo su Radio 105, Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105.

Chi canterà al 105 Summer Festival 2024

Questo l’elenco completo degli artisti che parteciperanno al 105 Summer Festival 2024 a Genova: Alfa, Angelina Mango, Berna, Bnkr44, Capo Plaza, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Emis Killa, Enula, Ermal Meta, Fedez, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Kaput, Michele Bravi, Mondomarcio, Negramaro, Rhove, Rosa Chemical, Santi Francesi, Sina, The Ramona Flowers, Wax.

L'ordinanza del Comune: niente botti, spray, vetro e lattine

Per l'occasione il Comune ha anche predisposto un'ordinanza per la sicurezza: niente fuochi, botti, alcol (ma anche altre bibite) in vetro e lattine e spray urticanti (a questo link tutti i dettagli). La decisione è stata presa perché si prevede una notevole presenza di pubblico. L'ordinanza è valida dalle ore 19 del 28 giugno 2024 alle ore 01.30 del 29 giugno 2024. Sono previste sanzioni tra i 100 e i 500 euro per i trasgressori oltre al sequestro del materiale detenuto.

