Enrico Ruggeri: "Al mio concerto anche senza Green pass ma con tamponi gratuiti"

"Una piccola grande vittoria". Così inizia il post di Enrico Ruggeri, pubblicato venerdì sul profilo Facebook del cantante, per dire che al suo concerto al Porto Antico di Genova - previsto questa sera - sarà possibile accedere "senza Green pass".

E come? "All'ingresso - spiega lui - ci saranno degli amici della Croce Bianca Genovese che effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto. Ringrazio anche il team di Porto Antico e la Joe&Joe. Avevo lanciato questa proposta più di un anno fa. Spero di creare un precedente".

Non manca però, sempre sui social, chi ha fatto notare al cantante che il Green pass si ottiene non solo con il vaccino, ma anche proprio con i tamponi negativi (in questo caso la certificazione è valida per 48 ore). Anche se, in questo caso, il tampone verrà effettuato gratuitamente, senza bisogno di prenotazione (ma bisogna avere il biglietto del concerto) e proprio prima dell'evento.

Attenzione però, non è un 'liberi tutti': per entrare bisognerà obbligatoriamente o effettuare il tampone all'ingresso oppure - in alternativa - esibire il Green pass come accade ormai in tutti gli eventi ospitati al Porto Antico.