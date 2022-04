Concerto del 25 aprile con il coro ucraino: mercoledì lo spettacolo aperto al pubblico

Si è svolta il 25 aprile al teatro Carlo Felice, per celebrare la Liberazione, l'anteprima del concerto previsto per il 27 con il Coro Popolare Accademico d’Onore Nazionale Ucraino ‘G. Veryovka’.

"Non si può festeggiare la liberazione d’Italia, che vuol dire la pace conquistata da tanti nostri eroi che si sono sacrificati per ridare libertà, autonomia, regole e leggi senza sottolineare che l’Ucraina oggi sta lottando per conquistare tutti questi valori - sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. E avere qua questa sera il coro nazionale ucraino vuol dire non solo dare uno spazio alla musica e alla cultura che tengono sempre vive l’identità di un paese ma anche un gesto concreto di vicinanza e solidarietà. Aver dato una casa a un coro che in questo momento una casa non ce l’ha credo sia bello e importante per tutti noi".

Quella del 25 aprile è un'anticipazione del concerto benefico che si terrà il 27 aprile sempre al Carlo Felice alle 19.45 con ingresso a offerta libera: "Sentire cantare uno degli storici canti popolari della resistenza ucraina e l'inno nazionale ucraino prima dell'inno d'Italia al concerto della Liberazione è stata una grande emozione e il pubblico del Carlo Felice ha risposto con un lungo applauso - ha detto l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo -. Si è sentito grande calore lo stesso che mi auguro ci possa essere nella serata di beneficenza il cui incasso sarà devoluto per la popolazione ucraina".