Blanco in ospedale: "Ho avuto un incidente". Annullato il concerto a Genova

"Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo...(ora sto bene)". Così Blanco annuncia su Instagram ai suoi fan di essere costretto ad annullare il concerto di Genova, in programma venerdì 24 giugno agli Erzelli.

Nel video che accompagna il post, il giovanissimo di Calvagese si mostra direttamente dal letto d'ospedale per rassicurare chi si è allarmato per lui: nessuna parola ma smorfie e sorrisi.

L'artista avrebbe dovuto aprire il Goa Boa Festival 2022 ma la conferma dello slittamento della data arriva anche dagli organizzatori: "La brutta notizia è arrivata proprio durante il montaggio del grande palco di 'The next day" ma andremo avanti - scrivono su Facebook - stiamo però lavorando attivamente con agenzia e management per trovare una nuova data utile per riproporre Blanco ma anche tutti gli altri artisti in cartellone quel giorno".

Il festival comincerà quindi sabato 25 Giugno con Ghali e gli altri artisti in scaletta.