Piazza della Vittoria affollata per il concerto gratis. Bucci: "40mila persone"

"Oltre 40 mila persone in Piazza della Vittoria per il 105 Summer Festival" così il sindaco di Genova Marco Bucci ha commentato l'evento che si è svolto venerdì sera, 28 giugno, con tanti cantanti sul palco del 105 Summer Festival e la conduzione di Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. "Grazie a tutti voi che avete partecipato e reso questo evento indimenticabile - ha concluso il primo cittadino sui social -. Un grande successo dell’estate genovese".

Tanti i cantanti che si sono alternati sul palco del concerto gratuito, in rigoroso ordine alfabetico: Alfa, Angelina Mango, Berna, Bnkr44, Capo Plaza, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Emis Killa, Enula, Ermal Meta, Fedez, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Kaput, Michele Bravi, Mondomarcio, Negramaro, Rhove, Rosa Chemical, Santi Francesi, Sina, The Ramona Flowers, Wax.

Per l'occasione il Comune aveva anche predisposto un'ordinanza per la sicurezza: niente fuochi, botti, bevande in vetro e lattine e spray urticanti, qualcuno ha comunque alzato troppo il gomito venerdì sera, otto persone sono state soccorse dalle ambulanze in città.

