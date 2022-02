'Caro bollette', Arenzano e Sestri Levante spengono le luci per protesta

Anche il Comune di Sestri Levante e quello di Arenzano aderiscono alla campagna promossa insieme a Anci e Ali 'Spegniamo le luci delle città' contro il caro bollette.

Giovedì 10 febbraio, dalle 20 alle 20.30, le luci del centro storico di Sestri Levante e della via centrale di Riva Trigoso saranno spente per sensibilizzare e spingere il Governo a fare qualcosa di concreto e urgente contro l'impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, delle grandi strutture pubbliche e sui bilanci degli enti locali.

Mercoledì 9 febbraio il premier Draghi, durante la visita a Genova, ha annunciato che "il Governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni" per contrastare il 'caro bollette'.

"L'impennata delle bollette di luce e gas sta mettendo in grave crisi famiglie, attività produttive, associazioni ed enti locali - commenta il sindaco di Arenzano Gambino -. All'aggravio di spesa energetica consegue inoltre un'inevitabile ondata di rincari di prezzi e tariffe di beni e servizi. Una situazione molto pericolosa, contro la quale il Governo deve intervenire con urgenza e decisione anche perché, a fronte dei rincari, seguirà una contrazione dei consumi con immensi danni per l'economia nazionale. Per molte realtà il rischio di crisi irreversibile è evidente e tangibile; per gli Enti pubblici il pericolo è quello di dover ridurre i servizi o aumentare imposte e tariffe. Questa situazione non è accettabile e per questo motivo Arenzano aderisce all'iniziativa di ALI Nazionale - Autonomie Locali Italiane "spegniamo le luci della città".