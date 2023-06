Festa della Repubblica: otto Comuni liguri all'apertura della parata a Roma

Tra i circa 300 sindaci che apriranno venerdì 2 giugno la cerimonia della Festa della Repubblica a Roma, ci saranno anche i rappresentanti di otto Comuni liguri.

La parata dei primi cittadini passerà per via dei Fori Imperiali, per la sesta volta dal 2016 (nel 2020 e nel 2021 la cerimonia è stata annullata per le restrizioni covid). Per la Liguria parteciperanno Carlo Bagnasco (Rapallo), Matteo Calcagno (Cogoleto), Massimo Carnasciali (Lerici), Giorgio Giuffra (Riva Ligure), Giorgio Leoncini (Tiglieto), Daniele Montebello (Castelnuovo Magra), Paola Negro (Pieve Ligure), Alessandro Oddo (Tovo San Giacomo).

A guidare il gruppo dei sindaci, il presidente dell’Anci e primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, insieme agli amministratori di quattro dei Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna: Marco Panieri (Imola), Luca Della Godenza (Castel Bolognese), Enrico Cangini (Sarsina) e Roberta Bravi (Lugo di Romagna).

Effettuato il passaggio su via dei Fori Imperiali, gli esponenti dei Comuni prenderanno posto nella tribuna loro riservata, di fronte al palco della Presidenza della Repubblica, per assistere alla parata.